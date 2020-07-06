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Смолий рассказал детали встречи с Зеленским, после которой подал в отставку

Новости » Политика     06.07.2020 - 19:00
Смолий рассказал детали встречи с Зеленским, после которой подал в отставку
Фото: Яков Смолий (bank.gov.ua)

Зеленский поддерживал намерения Смолия

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с экс-главой Нацбанка Яковом Смолием поддержал его намерение подать в отставку. Встреча проходила после заседания Национального совета реформ, 30 июня.

Об этом Смолий рассказал в интервью изданию "Левый берег".

По словам Смолия, во время встречи он спросил у Зеленского, должен ли подать в отставку, на что получил одобрительный ответ.

"Во время разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли уволиться. Он ответил - "да". Мы же все взрослые люди. Просто я понял, что должен уйти. И об этом у него спросил", - отметил он.

Экс-глава Нацбанка добавил, что президент советовался с ним по поводу преемника.

"Я не буду называть фамилий, хотя мы их обсуждали. Еще я посоветовал, чтобы он посмотрел на кого-то из моих заместителей. Президент пообещал, что пообщается, и обещание выполнил", - добавил Смолий.

Напомним, Смолий был уволен с должности главы Нацбанка в пятницу, 3 июля, на заседании парламента.

На брифинге Смолий рассказал, что от него требовали изменить политику НБУ и включить "печатный станок", чтобы довести курс доллара до 30.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийНациональный банк УкраиныЯков Смолий
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