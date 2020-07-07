У Києві послабили карантин, а в Китаї виявили бубонну чуму: новини за 6 липня

У Путіна прокоментували загрозу війни з Україною, в Києві послабили карантин, в Китаї виявили хворого бубонною чумою. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 6 липня, - в матеріалі РБК-Україна

У Путіна назвали дурістю загрозу війни з Україною

У президента РФ Володимира Путіна вважають загрозу повномасштабної військової конфронтації з Україною дурістю. У Кремлі кажуть, що це не сприяє врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Пєсков спростував інформацію про те, що РФ може вторгнутися в Україну, щоб отримати доступ до води для Криму.

"Це абсолютна дурість. Це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні", - заявив він.

У Польщі зіткнулися кілька автобусів, серед поранених українці

У Польщі сталося ДТП за участю двох пасажирських автобусів та мікроавтобуса. Поранення отримали дві українки.

Про це РБК-Україна повідомив директор консульського департаменту МЗС України Сергій Погорєльцев.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час руху автобуси не розминулися на дорозі, зіткнувшись лоб у лоб. Внаслідок ДТП поранення отримали 14 пасажирів.

Смолій розповів деталі зустрічі з Зеленським, після якої подав у відставку

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з екс-главою Нацбанку Яковом Смолієм дав зрозуміти, що той повинен піти у відставку. Зустріч відбувалася після засідання Національної ради реформ, 30 червня.

Про це Смолій розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За словами Смолія, під час зустрічі він запитав у Зеленського, чи повинен подати у відставку, на що отримав схвальну відповідь.

Київ послабив карантин: що дозволили

Київська влада прийняла рішення дозволити роботу ресторанів після 22:00. Також дозволили роботу кінотеатрів. Про це заявив мер міста Віталій Кличко на брифінгу.

Зокрема, влада Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам працювати після 22 години. Втім, робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

У Одесі майже на всіх пляжах знайшли кишкову паличку

В Одесі лабораторний центр встановив невідповідність морської води на міських пляжах мікробіологічним нормам. На більшості пляжів виявили кишкову паличку.

Про це повідомляє "Думская TV".

Невідповідність води санітарним нормам показали результати аналізів за 30 червня. Воду перевіряють щотижня, а результати дослідження взятих вчора зразків будуть відомі у п'ятницю, 10 липня.

У Китаї спалах смертельної інфекції: оголошено третій рівень небезпеки

У Китаї оголошено третій рівень небезпеки через спалах смертельно небезпечної "хвороби з минулого" - бубонної чуми. Попередження триватиме до кінця 2020 року, а в регіоні вводяться спеціальні заходи.

Випадок хвороби виявили у скотаря з міста Баян-Нур, що на півночі Китаю в автономному окрузі Внутрішня Монголія, повідомляє Xinhua.

Місцевих жителів закликали дотримуватися ряду вимог, щоб стримати поширення хвороби.

Помер геніальний композитор Енніо Морріконе: напередодні отримав важку травму

Енніо Морріконе, геніальний італійський композитор, помер у віці 91 рік. Він прославився на весь світ завдяки неймовірним саундтрекам до культових фільмів

Не стало легенди в ніч на 6 липня в клініці в Римі. Смерть настала через наслідки падіння. За даними La Repubblic, композитор зламав стегнову кістку. У силу віку і стану здоров'я, він так і не зміг оправитися від травми, яку отримав кілька днів тому.

Україну накриє зливами і затяжним похолоданням: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні почне змінюватися з приходом атмосферного фронту 7 липня. В країні очікуються сильні грози, зливи, град, шквальний вітер, різко похолодає. Такі зміни торкнуться спочатку Заходу, але надалі прохолода пошириться по країні.

Дощі в більшості областей України можуть переходити в сильні зливи, під час грози можливі шквали і град. А якщо враховувати контраст температур з Заходу до Сходу - від +18 до +38 градусів, вірогідні смерчі.