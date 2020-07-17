В Киеве уже с октября могут запустить оплату за проезд банковской картой

В Киеве оборудование для расчета за проезд в транспорте банковскими карточками уже установлено. Теперь сертифицировать валидаторы должен "Ощадбанк".

Об этом заявил на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

В КГГА ожидают, что до октября "Ощадбанк" завершит сертификацию и пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном транспорте банковскими картами.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве с 1 июля изменились условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

Напомним, стоимость проезда в городском электротранспорте повышать не планируют.

Отметим, киевские власти могут отложить полный переход на единый электронный билет в транспорте.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.

Также добавим, что в Украине готовят запуск единого билета на все виды транспорта.