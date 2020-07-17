У Києві вже з жовтня можуть запустити оплату за проїзд банківською карткою

В Києві обладнання для розрахунку за проїзд в транспорті банківськими картками вже встановлено. Тепер сертифікувати валідатори має "Ощадбанк".

Про це заявив на онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

У КМДА очікують, що до жовтня "Ощадбанк" завершить сертифікацію і пасажири зможуть оплачувати проїзд в наземному транспорті банківськими картами.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві з 1 липня змінилися умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті.

Нагадаємо, вартість проїзду в міському електротранспорті підвищувати не планують.

Відзначимо, київська влада може відкласти повний перехід на єдиний електронний квиток в транспорті.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в Києві готують до запуску єдиний електронний квиток для метро та іншого залізничного транспорту.

Також додамо, що в Україні готують запуск єдиного квитка на всі види транспорту.