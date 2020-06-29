В Киеве с 1 июля изменятся условия получения льготного проезда

Фото: общественный транспорт в Киеве (РБК-Украина)

Изменения коснутся незарегистрированных в Киеве пассажиров

Киев с 1 июля меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Изменения касаются пассажиров, не зарегистрированных в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Так, с июля для получения льготного проезда в столичном общественном транспорте таким пассажирам придется:

купить билет;

воспользоваться им в транспорте;

сохранить билет, или чек за оплату проезда либо банковскую выписку;

обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

При этом зарегистрированные в Киеве льготники могут и в дальнейшем пользоваться общественным транспортом за счет средств городского бюджета по карточке киевлянина.

Напомним, в Кабмине не исключают повторную остановку общественного транспорта и столичного метрополитена, но это решение должны принять местные органы власти.

Отметим, что общественный транспорт в Киеве возобновили 23 мая в рамках ослабление карантина.

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Автор: Дмитрий Левицкий