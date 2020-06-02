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В Киеве готовят запуск единого электронного билета для метро и ж/д

Новости » Общество     02.06.2020 - 10:20
В Киеве готовят запуск единого электронного билета для метро и ж/д
Фото: электронный билет (facebook.com/Kyivpastrans)

Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета

В Мининфраструктуры анонсировали запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве. Старт уже скоро.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

Таким образом, в Киеве запустят электронный билет для железной дороги и метро.

Ранее сообщалось, после возобновления работы заменит жетоны разовыми билетами с QR-кодом (бумажными или электронными). Оплата за проезд в наземном транспорте также будет осуществляться с помощью Kyiv Smart Card, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Жетоны и бумажные билеты будут постепенно выводиться из обихода.

Напомним, Раде рекомендуют принять закон для введения электронного билета.

Также добавим, что в Украине готовят запуск единого билета на все виды транспорта.

Отметим, с 1 июня компания "Укрзализныця" восстановила курсирование поездов.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины электронный билетпоездметро
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