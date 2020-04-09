В Украине готовят запуск единого билета на все виды транспорта

Иллюстративное фото (facebook.com/Kyivpastrans)

SmartTicket будет работать в городском транспорте, а также в поездах и самолетах

В Украине в ближайшее время появятся единые электронные билеты на все виды транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Сообщается, что Министерство инфраструктуры и государственное предприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" работают над запуском SmartTicket - единого электронного билета.

Предполагается, что такой билет позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта (железнодорожный, городской, авиа) всех перевозчиков на территории Украины.

Напомним, с 1 апреля общественный транспорт Киева перешел на электронный билет. В частности, разовая поездка оплачивается путем покупки QR-билета в бумажном или электронном виде, сгенерированном на смартфоне.

Кроме того, предусмотрены проездные на разное количество поездок, которые распространяются на весь коммунальный городской транспорт. Также для гостей столицы доступны туристические билеты со сроком действия до трех суток.

Отметим, в Украине на железнодорожном транспорте уже несколько лет есть возможность приобретать билеты онлайн без необходимости распечатывать в кассах.