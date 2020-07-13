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В Киеве пока не планируют повышать стоимость проезда в метро

Киев, Понедельник 13 июля 2020 13:25
В Киеве пока не планируют повышать стоимость проезда в метро
Фото: метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Транспортным предприятиям компенсируют затраты из бюджета

Стоимость проезда в городском электротранспорте повышать не планируют. Этого не произойдет, несмотря на увеличение с 1 августа тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54%.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", - сказал Кличко.

Вместе с тем он отметил, что сегодня на всем подвижном составе "Киевпастранса" и на станциях скоростного трамвая, городской электрички и фуникулера пассажиры могут воспользоваться е-билетом и не платить наличными. По его данным, 50% всех пассажиров уже платят за проезд бесконтактно.

"Город планирует полностью перейти на бесконтактные способы оплаты за проезд. Тем самым исключив наличные в общественном транспорте столицы", - добавил Кличко.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве с 1 июля изменились условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

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