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На следующей неделе в Украине существенно похолодает

Новости » Общество     17.11.2019 - 10:49
На следующей неделе в Украине существенно похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура днем опустится до +2

Погода в Украине на следующей неделе ухудшится, местами ожидают дожди и ночное похолодание до -8 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

18 ноября

Неделя в Украине начнется с облачной и сухой погоды. Днем температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +13 градусов. На Закарпатье столбики термометров поднимутся до +14...+16. Ночью в северных и центральных областях от 0 до +2, на западе и юге от +2 до +6, в восточных областях возможно похолодание до -1

На следующей неделе в Украине существенно похолодает

19 ноября

Во вторник погодная ситуация останется неизменной. Температура воздуха в северных и восточных областях днем будет держаться в пределах +4...+6. В центральных и южных днем от +7 до +12. На западе термометры покажут от +10 до +16. Ночью в северных и центральных областях от 0 до +2, а на юге и западе от +2 до +7. В восточных областях снова похолодает до -1.

На следующей неделе в Украине существенно похолодает

20 ноября

В среду погода в западных областях ухудшится, ожидаются небольшие осадки. Несмотря на дожди, температура воздуха на зході будет держаться в пределах +9...+14. На остальной территории сухо. В восточных, центральных и северных областях днем от +2 до +6. На юге днем от +7 до +10. Ночью на востоке снова ожидается до -1, на севере температура будет держаться в пределах 0...+2, в центральных и южных - от +2 до +6. На западе ночью от +4 до +6.

На следующей неделе в Украине существенно похолодает

21 ноября

В четверг осадки сохранятся на западе, температура днем там будет колебаться от +6 до +14, ночью от +4 до +6. В северных и восточных областях днем термометры покажут от +1 до +4, ночью похолодает до -6...-8 градусов. В центральных и южных областях днем от +2 до +6, ночью возможно похолодание до -2.

На следующей неделе в Украине существенно похолодает

Напомним, сегодня синоптики прогнозировали солнечную и сухую погоду. Ожидалось, что температура воздуха день будет колебаться от +8 до +13 градусов. В Закарпатской области термометры покажут до +15...+17 градусов.

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