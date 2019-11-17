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Синоптики предупредили о тумане в Украине

Новости » Общество     17.11.2019 - 13:27
Синоптики предупредили о тумане в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость ухудшится до 200 метров

В понедельник, 18 ноября, на большинстве территории Украины ожидается осложнение погодных условий, а именно - туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, завтра в большинстве областей Украины в утренние и ночные часы прогнозируется туман. В связи с осложнением погодных условий видимость ухудшится до 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности.

Напомним, ранее в Гидрометцентре дали прогноз погоды на следующую неделю. Синоптики прогнозируют существенное похолодание, а также приход дождей в западные области. Ближе к 21 ноября на востоке страны возможны ночные заморозки до -8 градусов.

Кроме того, сегодня, 17 ноября, синоптики прогнозировали солнечную и сухую погоду на всей территории Украины. Предполагалось, что температура воздуха день будет колебаться от +8 до +13 градусов. В Закарпатской области столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов. Температура воздуха в Киеве днем будет колебаться от +9 до +11 градусов

Завтра в Украине ожидается туман Синоптики предупредили о сильном ветре и тумане в Украине
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