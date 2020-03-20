В Киеве объявили ЧС: как столица противостоит коронавирусу

Из-за коронавируса Киев переходит на режим чрезвычайной ситуации
20 марта в Киеве введен режим ЧС из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее в столице было зафиксировано 2 случая заражения COVID-19. Какие ограничения установлены на время чрезвычайной ситуации - подробно на РБК-Украина.
Что значит режим ЧС в Киеве
Чрезвычайная ситуация была объявлена по решению Кабмина для противодействия вспышке коронавирусной инфекции в столице. Режим ЧС в Киеве, предположительно, продлится до конца карантина.
Все мероприятия режима ЧС направлены на защиту населения от угрозы заражения COVID-19. Чрезвычайное положение распространяется на деятельность органов государственной власти, учреждений и предприятий разных форм собственности.
Какие запреты были введены ранее
Карантинный режим из-за коронавируса начал действовать в Киеве с 12 марта. Городской голова Виталий Кличко объявил о необходимости введения превентивных мер для недопущения вспышки инфекции:
Во всех общественных местах и транспорте усилили санитарный контроль с регулярным проведением дезинфекции.
Ужесточение карантина
С полуночи 17 марта в Киеве были усилены карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в связи с чем установлены дополнительные ограничения:
Также по решению киевских властей, было отменено проведение регулярных сельскохозяйственных ярмарок в районах столицы.
В условиях жесткого карантина в столице продолжили работать супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции, банки и банкоматы.
Закрытие метро и ограничения для общественного транспорта
Согласно решению Кабинета министров, работа метрополитена в Киеве приостанавливается на время карантина из-за коронавируса.
Городской голова Виталий Кличко сообщил, что метро прекращает перевозку пассажиров с 23:00 17 марта, предварительно, до 3 апреля.
В Києві тимчасово закривається метрополітен
Друзі! Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня. Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро. Я закликаю киян піклуватися про своє здоров'я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих - користуватися засобами індивідуального захисту.Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 17 березня 2020 р.
Также в правительстве постановили ограничить работу общественного транспорта в Украине. В частности, и в Киеве с 00:00 18 марта количество пассажиров в автобусах, маршрутках, троллейбусах и трамваях не должно превышать 10 человек.
Контролировать все транспортные ограничения будет полиция.
Отмена железнодорожного и автобусного сообщения
В рамках решения Кабмина о мерах для борьбы с коронавирусом 18 марта прекращается железнодорожное сообщение внутри страны, а также междугородние автобусные перевозки пассажиров.
В Киеве и в Украине с 12:00 18 марта вводятся ограничения на посещение зданий железнодорожных вокзалов. Продолжат работать только кассы, в которых можно сдать билеты. В помещение будут запускать не более 10 человек.
Где будут принимать больных коронавирусом
Для госпитализации лиц с подозрением на коронавирус и инфицированных жителей столицы определен ряд медицинских учреждений.
В три из них будут привозить взрослых, также три больницы предусмотрено для госпитализации детей и одна - для беременных:
По решению КГГА, данные медучреждения должны быть обеспечены неснижаемым запасом противовирусных препаратов. Прием граждан с признаками ОРВИ будет организован в отдельных кабинетах.
Случаи заражения коронавирусом в Киеве
Согласно данным МОЗ, 20 марта подтвердились анализы на COVID-19 у троих жителей столицы. Заболел студент, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной. Вместе со своей девушкой (внучкой погибшей) он был в гостях в Радомышле. Молодого человека госпитализировали в Александровскую больницу.
Второй случай - женщина, недавно вернувшаяся с курорта во Франции. Она находится на изоляции дома.
Третий случай был зафиксирован у 50-летнего мужчины, посещавшего Швейцарию. Он сделал тест на COVID-19 в одной из частных клиник Киева. Однако эта клиника не передала соответствующую информацию в Минздрав. Данные о положительном тесте предоставила немецкая лаборатория, которая и выявила наличие заболевания. Прокуратура открыла дело по случаю сокрытия данных об инфицировании коронавирусной инфекцией.
За всеми, кто контактировал с зараженными, установлено медицинское наблюдение.