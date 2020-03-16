В полиции призвали граждан не покидать Киев в связи с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Патрульная полиция Киева просит не передвигаться по городу без особой надобности

Патрульная полиция Киева рекомендует гражданам воздержаться от передвижения по городу и за его пределами в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции.

Отмечается, что соответствующие рекомендации помогут обезопасить себя от распространения инфекции в столице и в Украине.



"С 17 марта рекомендуется без необходимости не передвигаться по городу, а также не покидать и не приезжать в столицу", - говорится в сообщении.

В то же время, в патрульной полиции напомнили, что пока никаких решений о закрытии Киева на въезд или выезд не принималось.

Напомним, сегодня Киев ужесточил карантинные меры для борьбы с распространением коронавируса. В городе на некоторое время закрываются рестораны, кафе, бары, ТРЦ, развлекательные заведения, магазины непродовольственных товаров, салоны красоты, СПА и спортзалы.

Также городские власти рекомендовали гражданам ограничить передвижения между столицей и другими населенными пунктами. Ограничивать въезд и выезд в Киев пока не планируют.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, подтверждена одна смерть. Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 16 марта - в материале РБК-Украина.