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Киев отменил проведение ярмарок из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 15:10
Киев отменил проведение ярмарок из-за коронавируса
Фото: Николай Поворозник (kyivcity.gov.ua)

Проведение ярмарок запретят со следующей недели

В Киеве отменили проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Поворозник уточнил, что ярмарки отменят уже со следующей недели.

"Учитывая ограничительные меры, в Киеве со следующей недели ярмарки проводиться не будут, еще и учитывая то, в каком виде они проводились", - сказал замглавы КГГА.

Напомним, сегодня Киев усилил ограничительные меры в столице в связи с пандемией коронавируса. В частности, закрываются рестораны, кафе, бары, торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения и магазины второстепенных товаров. Также на некоторое время будут закрыты салоны красоты, СПА и спортзалы. Городские власти рекомендовали гражданам ограничить передвижение по городу.

По состоянию на сегодня, в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, из которых одна смерть.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня ряд ограничительных мер дополнительно ввели несколько областных центров Украины.

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