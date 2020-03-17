ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЗ ограничивает работу ж/д вокзалов

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 14:14
УЗ ограничивает работу ж/д вокзалов
Фото: вокзал (РБК-Украина)

С 18 марта на вокзалах будут работать только кассы, впускать людей будут группами по 10 человек

"Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов в связи с карантином в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Сообщается, что с 12:00 18 марта вводятся ограничения на посещение вокзалов для предотвращения распространения коронавируса.

"Завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек", - сообщили в "Укрзализныце".

Также с 17 марта на всех железнодорожных вокзалах открыты все кассы для уменьшения очередей.

Напомним, Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с распространением коронавируса. В частности, с 18 марта будет прекращено внутреннее пасажирское сообщение, в том числе и отменены все пассажирские поезда. В Министерстве инфраструктуры опубликовали полный перечень отмененных поездов.

Также в Укрзализныци сообщали, что вернут полную стоимость билетов на отмененные поезда. При этом вернуть билеты можно в течение месяца, а приобретенные через интернет через онлайн сервисы.

Коронавирус в Украине: "Укрпочта" может начать доставлять лекарства Минздрав объяснил необходимость закрытия метро
Новости Украины УкрзализныцякарантинвокзалКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь