УЗ ограничивает работу ж/д вокзалов

Фото: вокзал (РБК-Украина)

С 18 марта на вокзалах будут работать только кассы, впускать людей будут группами по 10 человек

"Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов в связи с карантином в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Сообщается, что с 12:00 18 марта вводятся ограничения на посещение вокзалов для предотвращения распространения коронавируса.

"Завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек", - сообщили в "Укрзализныце".

Также с 17 марта на всех железнодорожных вокзалах открыты все кассы для уменьшения очередей.

Напомним, Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с распространением коронавируса. В частности, с 18 марта будет прекращено внутреннее пасажирское сообщение, в том числе и отменены все пассажирские поезда. В Министерстве инфраструктуры опубликовали полный перечень отмененных поездов.

Также в Укрзализныци сообщали, что вернут полную стоимость билетов на отмененные поезда. При этом вернуть билеты можно в течение месяца, а приобретенные через интернет через онлайн сервисы.