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В Киеве проходит акция в поддержку Маркива

Новости » Общество    14.10.2019 - 11:42
В Киеве проходит акция в поддержку Маркива
Фото: акция в поддержку Маркива (РБК-Украина, Виталий Носач)

Участники акции собрались возле здания Министерства иностранных дел

В Киеве проходит акция в поддержку украинского военного Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции собрались у здания Министерства иностранных дел. Затем они планируют пойти под посольство Италии в Киеве.

Отметим, что собрались около 200 человек. Они держат плакаты, на которых написано "Свободу Маркиву", "Марков - Украина", "Италия, услышь Украину" и "Честный суд Виталию Маркиву".

Фото: акция в поддержку Маркива (РБК-Украина, Виталий Носач)

Дивіться разом з нами ходу на підтримку Віталія Марківа

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Напомним, 12 июля в Италии Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе 5 лет назад. Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины активно способствовал преднамеренному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Словянска.

РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что Украина требует от Италии решение проблемы с приговором Виталию Маркиву.

Отметим, Маркив был задержан в Италии летом 2017 по обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

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