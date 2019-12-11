ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 01:59
В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода
Фото: место происшествия (dtp.kiev.ua)

Водителя мотоцикла госпитализировали

В Киеве на улице Ревуцкого произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположеном месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Отмечается, что погиб пожилой мужчина. Водитель мотоцикла жив и госпитализирован в срочном порядке. На месте работают медики и полиция.

"Насмерть сбит пилотом мотоцикла Yamaha. Погиб на месте. Пилот пролетел ещё около 100 м и упал, пострадал, госпитализирован", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (dtp.kiev.ua)

Напомним, в октябре в Киеве на Гостомельском шоссе мотоцикл на высокой скорости врезался в автомобиль, в результате аварии погибла водитель мотоцикла.

Ранее в столице возле станции метро Театральная произошла авария с участием легкового Hyundai и мотоциклиста. В результате ДТП водитель мотоцикла оказался на капоте автомобиля.

РБК-Украина писало, что в понедельник вечером, 9 декабря, в селе Новые Петровцы под Киевом водитель сбил 11-летнего ребенка и пытался скрыться с места аварии.

Во Львовской области произошло ДТП со школьным автобусом, есть пострадавшие Начальник отдела Нацгвардии сбил двух детей
Новости Украины КиевДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь