В Киеве на мосту Патона частично ограничат движение

На мосту Патона в ближайшее время будет запрещено движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Центр организации дорожного движения" в Facebook.

Сообщается, что сейчас на подъездах к мосту коммунальные службы устанавливают следующие дорожные знаки: 3.22 (поворот направо запрещен), 3.21 (въезд запрещен), 4.2 (движение направо), 5.14 (конец дороги с реверсивным движением), 5.18 (направление движения по полосе), 5.7.1 (выезд на дорогу с односторонним движением).

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

"Ограничение движения путепроводом начнет действовать после установки дорожных знаков. Сегодня мы планируем завершить все работы. Таким образом с правого берега на левый можно будет проехать по двум полосам путепровода, для движения в обратном направлении остаются открытыми три полосы", - говорится в сообщении.

Напомним, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.

Также РБК-Украина сообщало, что ранее на мосту Патона запретили проезд грузовиков.