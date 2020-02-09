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На мосту Патона в Киеве с 10 февраля ограничат движение

Новости » Общество     09.02.2020 - 12:55
На мосту Патона в Киеве с 10 февраля ограничат движение
Фото: мост Патона (РБК-Украина)

Мост Патона в Киеве закрывают для грузовиков

В Киеве с 10 февраля на мосту Патона ограничат движение по нескольким полосам, а для грузовиков мост вообще закроют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что с 10 февраля на мосту начинается обследование конструкций для оценки уровня деградации и дефектов. На время обследования и в дальнейшем для снижения давления на мост запрещается движение по крайним правым полосам. Таким образом, для движения будут открыты три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега.

Кроме того, запрещается движение для грузового транспорта. А троллейбусы сверхбольшой вместимости длиной 18 метров на маршрутах №50 и № 43 будут заменены на составы длиной до 11 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Развязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР. Ожидается, что развязки обеспечат разгрузку транспортных узлов и улучшат безопасность в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву.

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