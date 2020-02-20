У Києві на мосту Патона частково обмежать рух

На мосту Патона найближчим часом буде заборонено рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Центр організації дорожнього руху" у Facebook.

Повідомляється, що наразі на під’їздах до мосту комунальні служби встановлюють такі дорожні знаки: 3.22 (поворот праворуч заборонено), 3.21 (в’їзд заборонено), 4.2 (рух праворуч), 5.14 (кінець дороги з реверсивним рухом), 5.18 (напрямок руху смугою), 5.7.1 (виїзд на дорогу з одностороннім рухом).

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

"Обмеження руху шляхопроводом почне діяти після встановлення дорожніх знаків. Сьогодні ми плануємо завершити всі роботи. Таким чином із правого берега на лівий можна буде проїхати двома смугами шляхопроводу, для руху у зворотньому напрямку лишаються відкритими три смуги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

Також РБК-Україна повідомляло, що раніше на мосту Патона заборонили проїзд вантажівок.