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Аварийное проседание: движение на мосту Патона в Киеве ограничено

Новости » Общество     17.12.2019 - 18:05
Аварийное проседание: движение на мосту Патона в Киеве ограничено
Фото: мост Патона (РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря

В Киеве на мосту имени Патона частично ограничат движение в связи с аварийной просадкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, на мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия.

"Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы. Работы выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами раньше", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря.

Во время работ движение автотранспорта будет частично ограничено на крайней правой полосе в направлении левого берега.

Аварийное проседание: движение на мосту Патона в Киеве ограниченоНапомним, с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.

Кроме того, в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда в связи с ремонтными работами.

Напомним, с начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик в Киеве по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.

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