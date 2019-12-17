Аварийное проседание: движение на мосту Патона в Киеве ограничено

Ограничение будет действовать с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря
В Киеве на мосту имени Патона частично ограничат движение в связи с аварийной просадкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" в Facebook.
Как сообщается, на мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия.
"Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы. Работы выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами раньше", - говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря.
Во время работ движение автотранспорта будет частично ограничено на крайней правой полосе в направлении левого берега.
Напомним, с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.
Кроме того, в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда в связи с ремонтными работами.
Напомним, с начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик в Киеве по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.