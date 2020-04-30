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В Киеве в многоквартирном доме произошел пожар, людей эвакуировали

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 16:09
В Киеве в многоквартирном доме произошел пожар, людей эвакуировали
Фото: пожарным удалось ликвидировать возгорание (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Инцидент произошел на улице Кубанской Украины

В Деснянском районе Киева произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент случился в одном из домов на улице Кубанской Украины.

"В Киеве, в многоквартирном доме на улице Кубанской Украины, на третьем этаже произошел пожар, во время которого эвакуировали двух людей с верхнего этажа, а также спасен домашний кот", - сообщили в ГСЧС.

В 15:25 спасателям удалось локализовать возгорание. Огонь ликвидировали в 15:40.

Напомним, в начале апреля в селе Плоское Таращанского района Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Погибли трое детей.

Также сообщалось о пожаре в частном доме в селе Костомаровка Бобринецкого района Кировоградской области. Огонь также унес жизни троих детей.

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