В Киевской области из-за поджога сухостоя сгорели дачные дома

Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Сейчас угрозы распространения пожара на жилой сектор нет

В Киевской области из-за поджога сухостоя в одном из населенных пунктов Обуховского района сгорели 5 строений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным службы, сегодня в селе Старые Безрадичи произошел пожар травяного настила и камыша на площади около 20 гектаров. Вследствие сильного ветра произошло распространение огня на здания.

Отмечается, что пожаром было уничтожено 3 хозяйственные постройки и 2 дачных дома. При этом 5 жилых домов удалось спасти. Сейчас пожар локализован, угрозы распространения на жилой сектор нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области продолжается ликвидация лесных пожаров. В лесах Житомирской области проводится тушение отдельных очагов тления травяного настила и лесной подстилки. В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация двух очагов пожара.

Также РБК-Украина писало, что 23 апреля в Житомирской области вспыхнул лесной пожар на территории Поясковского лесничества. Пожар сразу же приобрел угрожающие масштабы и распространился на территорию еще одного лесничества. К тушению была привлечена авиация.