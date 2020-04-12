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Трое детей погибли в пожаре в Кировоградской области

Новости » Происшествия     12.04.2020 - 23:59
Трое детей погибли в пожаре в Кировоградской области
Фото: пожар в доме (ГСЧС)

Детям было 5, 3 и 1 год

В результате пожара в с. Костомаровка Бобринецкого района в воскресенье, 12 апреля, погибли трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Кировоградской области.

По информации местных спасателей, сообщение о пожаре в частном доме поступило в 13:32. На момент прибытия пожарных площадь возгорания в жилом доме составила 24 м2.

"Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасателями были обнаружены тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов", - сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.

Фото: пожар в доме (ГСЧС)

Напомним, в Закарпатской области полиция сообщила о подозрении местному жителю, который устроил пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Огнем было уничтожено 2,5 га территории с краснокнижными растениями.

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