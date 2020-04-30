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У багатоквартирному будинку Києва сталася пожежа, людей евакуювали

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 16:09
У багатоквартирному будинку Києва сталася пожежа, людей евакуювали
Фото: пожежникам вдалося ліквідувати загоряння (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Полія сталася на вулиці Кубанської України

​​У Деснянському районі Києва сталася пожежа на третьому поверсі багатоквартирного будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інцидент трапився в одному з будинків на вулиці Кубанської України.

"У Києві, у багатоквартирному будинку на вулиці Кубанської України, на третьому поверсі сталася пожежа, під час якої евакуйовано двох людей з верхнього поверху, а також врятовано домашню кицю", - повідомили у ДСНС.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 15:25. Вогонь ліквідували о 15:40.

У Києві, у багатоквартирному будинку на вулиці Кубанської України, 30, на третьому поверсі сталася пожежа, під час якої евакуйовано двох людей з верхнього поверху, а також врятовано домашню кицю Пожежа локалізована о 15:25, а ліквідована о 15:40 На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Опубліковано ДСНС України Четвер, 30 квітня 2020 р.

Нагадаємо, на початку квітня в селі Плоске Таращанського району Київської області сталася пожежа у приватному житловому будинку. Загинули троє дітей.

Також повідомлялося про пожежу у приватному будинку в селі Костомарівка Бобринецького району Кіровоградської області. Вогонь також забрав життя трьох дітей.

Ще троє дітей загинули під час пожежі в Запорізькій області. Вогонь виник у квартирі чотириповерхового будинку в місті Токмак.

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