В Запорожской области произошел пожар в жилом доме, погибли двое детей

Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Мама детей в тяжелом состоянии была госпитализирована

В Запорожской области в четверг вечером, 2 января, произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли двое детей 2015 и 2018 годов рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел в квартире четырехэтажного дома в городе Токмак.

"Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей. Ужасная трагедия и очередное напоминание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме. По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола.

Кроме того, 1 января в селе Выползов Черниговской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб человек.