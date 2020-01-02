ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожской области произошел пожар в жилом доме, погибли двое детей

Новости » Происшествия     02.01.2020 - 21:54
В Запорожской области произошел пожар в жилом доме, погибли двое детей
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Мама детей в тяжелом состоянии была госпитализирована

В Запорожской области в четверг вечером, 2 января, произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли двое детей 2015 и 2018 годов рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел в квартире четырехэтажного дома в городе Токмак.

"Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей. Ужасная трагедия и очередное напоминание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме. По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола.

Кроме того, 1 января в селе Выползов Черниговской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб человек.

На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, есть пострадавшие В Запорожье произошел пожар в жилом доме, двое погибших
Новости Украины пожарЗапорожская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь