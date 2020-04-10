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В Киевской области при пожаре погибли трое детей

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 17:59
В Киевской области при пожаре погибли трое детей
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погибли дети 2006, 2017 и 2019 годов рождения

В Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что пожар произошел 10 апреля в 14:05 в селе Плоское Таращанского района.

"На месте было установлено, что горит частный жилой дом, где обнаружены тела 3 погибших детей (2006, 2017 и 2019 г.р.). В 14:48 пожар локализован на площади 80 м. Кв., А в 16:40 - ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы техники", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели дали рекомендации родителям, для предотвращения трагических инцидентов:

  • не оставляйте детей наедине;
  • прячьте от малышей спички, зажигалки;
  • не оставляйте включенными электроприборы и газовые приборы, когда выходите из дома;
  • учите детей элементарным правилам пожарной безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за сутки было зафиксировано свыше 500 случаев возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах. С начала года произошло более 16 тысяч пожаров в экосистемах.

Также сообщалось, что в начале марта в Черновицкой области погибли четыре человека, среди них трое детей.

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