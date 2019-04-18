В Киеве метро изменит график из-за дебатов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Впятницу с 18:00 до 19:00 станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" переходят на особый режим работы

В пятницу, 19 апреля, три станции метрополитена изменят режим работы в связи с проведением дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского метрополитена в Twitter.

Как отмечается, в пятницу с 18:00 до 19:00 станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" переходят на особый режим работы.

Пресс-служба столичного метро сообщает, что в это время выход станции "Площадь Льва Толстого" будет работать лишь один эскалатор из-за возможного скопления людей. "Олимпийская" будет работать с возможными перебоями на вход, а "Дворец спорта" будет работать без ограничений.

"До и после события возможном ограничении на вход на всех станциях. Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 13 по 20 апреля будет действовать ограничение движения транспорта через проспект Победы. Отмечается, что движение транспорта ограничат в связи с демонтажем пролетного строения Шулявского путепровода.

Кроме того, с 10 до 30 апреля будут действовать ограничение движения транспорта на улице Ивана Федорова. Отмечается, что движение ограничат в связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от вулицы Большой Васильковской до улицы Предславинской.

Также с 19 по 22 апреля в Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе в связи с ремонтными работами.