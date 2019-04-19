Сегодня вокруг НСК "Олимпийский" ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (Автоцентр)
Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам
Сегодня, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 из-за проведения дебатов на НСК “Олимпийский” на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.
В частности, ограничения будут действовать:
- улице Большая Васильковская - от улицы Деловой до улицы Саксаганского;
- улицы Деловая - от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;
- улицы Василия Тютюнника - от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;
- улицы Физкультуры - от улицы Антоновича до НСК “Олимпийский”;
- улицы Сахарова - от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;
- улицы Шота Руставели - от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;
- улице Саксаганского от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;
- улицы Эспланадная - от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;
- улицы Рогнединскую - от улицы Шота Руставели до Эспланадной
Ранее сообщалось, что в ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах.
РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек.