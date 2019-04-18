Полиция усилит охрану "Суспільного" в день дебатов

Фото: здание "Суспільного" (twitter.com thevillageua)

МВД готово осуществлять охрану здания вещателя

Помещение ОАО "НОТУ" ("Суспільне") в день проведения дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, как и НСК "Олимпийский", будут охранять правоохранители. Об этом на брифинге сказал советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает "Укринформ".

По его словам, МВД готово осуществлять эту охрану.

"Национальная полиция, кроме того, что будет осуществлять охрану общественного порядка на стадионе НСК "Олимпийский", конечно, будет осуществлять охрану Национальной общественной телекомпании Украины, где должны состояться официальные дебаты. МВД готово, чтобы осуществить эту охрану", - сказал он.

Напомним, завтра, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 из-за проведения дебатов на НСК "Олимпийский" на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта.

Как писало РБК-Украина ранее, в ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников кандидатов в президенты разместят в разных секторах.

Добавим также, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. По его словам, охрану дебатов на стадионе будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.