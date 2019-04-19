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Перед дебатами возле НСК "Олимпийский" усилили охрану

Новости » Общество    19.04.2019 - 09:59
Перед дебатами возле НСК "Олимпийский" усилили охрану
Фото: НСК "Олимпийский (РБК-Украина)

Вокруг всей территории стадиона стоят автомобили с правоохранителями

Возле НСК "Олимпийский, где сегодня, 19 апреля, состоятся президентские дебаты Петра Порошенко и Володимира Зеленского усилили охрану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

В частности, вокруг всей территории стадиона стоят автомобили с правоохранителями. Только с одной стороны стадиона корреспондент насчитал более 20 машин. Кроме того, к стадиону подъехала Национальная гвардия.

Правоохранители не разрешают парковаться автомобилям на прилегающих к стадиону улицах. Пускать людей начнут после 16:00, будут установлены специальные фильтрационные пункты. Предметы, которые будут похожи на оружие, правоохранители будут изымать. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в центре столицы с 10:00 до 22:00 ограничат движение транспорта из-за проведения дебатов на "Олимпийском".

Кроме того, из-за проведения дебатов на НСК "Олимпийском" в Киеве некоторый общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам. 

Также  три станции метрополитена изменят режим работы в связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты Зеленского и Порошенко. Как отмечается, сегодня с 18:00 до 19:00 станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" переходят на особый режим работы.

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