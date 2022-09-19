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В Киеве маршрутка попала в ДТП. Более 20 человек пострадали, среди них есть дети

Фото: в Киеве маршрутка попала в ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве маршрутное такси попало в аварию, в результате чего 23 пассажира получили ранения. Среди них тоже были и дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Киева.

Авария произошла около 9 утра на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе

Предварительно установлено, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди автобус.

Из-за столкновения водитель автобуса не справился с управлением и наехал на электроопору.

"В результате происшествия пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое несовершеннолетних, которых с разными травмами доставили в больницу", - пишет пресс-служба полиции.

Полиция задержала 28-летнего водителя "Mercedes-Benz", после чего он был помещен в изолятор временно содержания.

Фото: в Киеве маршрутка попала в ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что российские военные устроили смертельное ДТП в районе села Кринички Запорожской области.

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