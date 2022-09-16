ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожской области оккупанты устроили смертельное ДТП, погибли гражданские

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 12:47
В Запорожской области оккупанты устроили смертельное ДТП, погибли гражданские Фото: в Запорожской области оккупанты устроили смертельное ДТП, погибли гражданские (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В районе села Кринички Запорожской области российские военные спровоцировали ДТП. В результате аварии погибли гражданские.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "РИА-М".

Оккупанты на высокой скорости в загруженном боеприпасами УАЗе пытались проскочить сквозь колонну, двигавшуюся со стороны Запорожья.

Во время движения россияне подрезали "Славуту" с гражданскими. Последние же врезались в автомобиль оккупантов, в результате чего боеприпасы сдетонировали. Оба автомобиля загорелись.

Гражданские в "Славуте" погибли. Состояние оккупантов пока неизвестно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было заблокировано движение по трассе "Чернигов-Десна-Вышгород". На дороге опрокинулась фура.

Также смертельное ДТП произошло и на трассе "Одесса - Рени", возле села Монаши Белгород-Днестровского района. В результате аварии погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область ДТП
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники