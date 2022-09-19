У Києві маршрутка потрапила в ДТП. Більше 20 людей постраждали, серед них є діти

Аварія сталася близько о 9 ранку на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі

Попередньо встановлено, що аварія виникла через те, що водій автомобіля "Mercedes-Benz" не дотримався безпечної дистанції та врізався в автобус, який їхав попереду.

Через зіткнення, водій автобуса не впорався з керуванням й наїхав на електроопору.

"У результаті події постраждали 23 пасажири автобуса, у тому числі троє неповнолітніх, яких із різними травмами доставили до лікарень", - пише пресслужба поліції.

Поліція затримала 28-річного водія "Mercedes-Benz", після чого його було поміщено до ізолятора тимчасово тримання.

Фото: у Києві маршрутка потрапила в ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)