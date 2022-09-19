RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві маршрутка потрапила в ДТП. Більше 20 людей постраждали, серед них є діти

Фото: у Києві маршрутка потрапила в ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві маршрутне таксі потрапила в аварію, внаслідок чого 23 пасажири отримали поранення. Серед них також були й діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Києва.

Аварія сталася близько о 9 ранку на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі

Попередньо встановлено, що аварія виникла через те, що водій автомобіля "Mercedes-Benz" не дотримався безпечної дистанції та врізався в автобус, який їхав попереду.

Через зіткнення, водій автобуса не впорався з керуванням й наїхав на електроопору.

"У результаті події постраждали 23 пасажири автобуса, у тому числі троє неповнолітніх, яких із різними травмами доставили до лікарень", - пише пресслужба поліції.

Поліція затримала 28-річного водія "Mercedes-Benz", після чого його було поміщено до ізолятора тимчасово тримання.

Фото: у Києві маршрутка потрапила в ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові влаштували смертельну ДТП в районі села Кринички Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПУкраїна