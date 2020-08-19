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В Киеве локализовали пожар в многоэтажке

Киев, Среда 19 августа 2020 21:02
В Киеве локализовали пожар в многоэтажке
Фото: пожар на Большой Васильковской в Киеве (dsns_telegram)
Автор: РБК-Украина

Во время тушения спасли двух человек, 45 - эвакуировали

В Киеве локализовали пожар в многоэтажном доме по улице Большая Васильковская. В результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 18:14. Возгорание произошло на четвертом этаже 4-этажного дома по улице Большая Васильковская, 85-87. Локализовать пожар удалось в 19:55.

"В ходе ликвидации были спасены два человека, еще 15 человек - выведены на безопасное расстояние", - сообщили в КГГА.

К тушению пожара было привлечено 10 единиц техники и 45 спасателей.

Напомним, ранее в Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного здания, а результате происшествия пострадали три человека.

До этого в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар - на территории стройки загорелся мусор.

Также РБК-Украина писало, что в Украине с начала года в пожарах погибли почти 1000 человек, при этом большинство пожаров произошли в жилом секторе.

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