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В Украине с начала года в пожарах погибли почти 1000 человек

Украина, Суббота 15 августа 2020 08:52
В Украине с начала года в пожарах погибли почти 1000 человек
Фото: пожар (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В жилом секторе в 2020 году произошло более 18 тысяч пожаров

В Украине с начала года в пожарах погибли почти 1000 человек. Большинство пожаров произошло в жилом секторе.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так. в 2020 году произошло 66 642 пожара. Из них 18 820 - в жилом секторе; 1122 - в производственной сфере; 2432 - в транспорте; 44 268 пожаров произошли по другим причинам.

Погибли в пожарах 953 человека и 827 пострадали. Спасателям удалось спасти 1008 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также сообщалось, что за последнее время на Донбассе значительно возросло число пожаров: население и лесхозы призывают соблюдать требования пожарной безопасности.

Напомним, ранее в Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного здания: в результате происшествия пострадали три человека.

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