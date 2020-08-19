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В Киеве на Печерске горит многоэтажка, перекрыта дорога

Киев, Среда 19 августа 2020 19:45
В Киеве на Печерске горит многоэтажка, перекрыта дорога
Фото: спасатели в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пожар произошел в доме на Большой Васильковской

На столичном Печерске произошел пожар в многоквартирном доме. Движение перекрыто на участке улицы Большая Васильковская.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Сообщается, что улица Большая Васильковская перекрыта возле дома №85. В администрации отмечают, что на месте пожара работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным сервиса Google Maps, движение перекрыто от костела Святого Николая до парка Марии Заньковецкой.

Как отмечает Facebook-сообщество "Киев Оперативный", горит квартира на последнем этаже на Большой Васильковской 79, возле ресторана Eshak. Информации о пострадавших пока нет.

На Великій Васильківській, 79, біля ресторану «Eshak» палає квартира на останньому поверсі. Сусіди кажуть, що у тій квартирі проживає літня вчителька. Інформація про потерпілих встановлюється. Рух транспорту перекрито.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 19 серпня 2020 р.

Напомним, ранее в Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного здания, а результате происшествия пострадали три человека.

Пожар произошел в одной из квартир на седьмом этаже. Пострадавшие отказались от госпитализации.

До этого в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар - на территории стройки загорелся мусор.

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