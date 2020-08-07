В Киеве горела многоэтажка, пострадали трое человек

Пожар произошел в одной из квартир
В Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного здания. В результате происшествия пострадали три человека.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Киев. Пожар, квартира. Борщаговка, Булгакова 5-БОпубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 6 серпня 2020 р.
Пожар произошел в одной из квартир на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Были обнаружены трое пострадавших, но они отказались от госпитализации.
В 8:51 пожар был локализован, а в 09:07 - ликвидирован.
На месте происшествия были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Напомним, во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа, из-за возгорания газового трубопровода.
Ранее сообщалось, что в Киеве горела недостроенная многоэтажка; огонь охватил несколько этажей.
Кроме того, в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв: посетителей и персонал эвакуировали, а позже удалось установить причину инцидента.