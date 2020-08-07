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В Киеве горела многоэтажка, пострадали трое человек

Киев, Пятница 07 августа 2020 11:50
В Киеве горела многоэтажка, пострадали трое человек
Фото: спасатель (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Пожар произошел в одной из квартир

В Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного здания. В результате происшествия пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Киев. Пожар, квартира. Борщаговка, Булгакова 5-Б

Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 6 серпня 2020 р.

Пожар произошел в одной из квартир на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Были обнаружены трое пострадавших, но они отказались от госпитализации.

В 8:51 пожар был локализован, а в 09:07 - ликвидирован.

На месте происшествия были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Напомним, во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа, из-за возгорания газового трубопровода.

Ранее сообщалось, что в Киеве горела недостроенная многоэтажка; огонь охватил несколько этажей.

Кроме того, в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв: посетителей и персонал эвакуировали, а позже удалось установить причину инцидента.

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