В Киеве горела многоэтажка, пострадали трое человек

Фото: спасатель (РБК-Украина)

Пожар произошел в одной из квартир

В Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного здания. В результате происшествия пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в одной из квартир на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Были обнаружены трое пострадавших, но они отказались от госпитализации.

В 8:51 пожар был локализован, а в 09:07 - ликвидирован.

На месте происшествия были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Напомним, во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа, из-за возгорания газового трубопровода.

Ранее сообщалось, что в Киеве горела недостроенная многоэтажка; огонь охватил несколько этажей.

Кроме того, в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв: посетителей и персонал эвакуировали, а позже удалось установить причину инцидента.