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У Києві локалізували пожежу в багатоповерхівці

Київ, Середа 19 серпня 2020 21:02
У Києві локалізували пожежу в багатоповерхівці
Фото: пожежа на Великій Васильківській у Києві (dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

Під час гасіння врятували двох людей, 45 - евакуювали

У Києві локалізували пожежу в багатоповерховому будинку по вулиці Велика Васильківська. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 18:14. Займання сталося на четвертому поверсі 4-поверхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 85-87. Локалізувати пожежу вдалося о 19:55.

"В ході ліквідації були врятовані дві людини, ще 15 осіб - виведені на безпечну відстань", - повідомили в КМДА.

До гасіння пожежі було залучено 10 одиниць техніки та 45 рятувальників.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Булгакова сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку, а результаті події постраждали три людини.

До цього у Подільському районі Києва на Вознесенському узвозі сталася пожежа на території будівництва загорілося сміття.

Також РБК-Україна писало, що в Україні з початку року в пожежах загинуло майже 1000 осіб, при цьому більшість пожеж сталися в житловому секторі.

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