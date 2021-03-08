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В Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение до 30 апреля

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 18:59
В Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение до 30 апреля Фото: ремонт дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался средний ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным КГГА, сейчас на этом участке работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части.

"В настоящее время работы продолжаются и в направлении ул. Заболотного, и в направлении ул. Палладина. Движение транспорта частично ограничено", - говорится в сообщении.

Отметим, первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода в Киеве начался 27 февраля. До 31 мая на путепроводе частично ограничено движение транспорта.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве вечером 26 февраля образовались 8-балльные пробки на дорогах. Осложнения движения наблюдались на обоих берегах столицы и на мостах через Днепр.

Напомним, движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено в свяи с капитальным ремонтом

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