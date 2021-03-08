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У Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух до 30 квітня

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 18:59
У Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух до 30 квітня Фото: ремонт доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги і проспекту Леся Курбаса в Києві розпочався середній ремонт. Рух транспорту буде частково обмежений до 30 квітня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними КМДА, зараз на цій ділянці працюють над оновленням деформаційних швів і тротуарної частини.

"Наразі роботи тривають і в напрямку вул. Заболотного, і в напрямку просп. Палладіна. Рух транспорту частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу в Києві розпочався 27 лютого. До 31 травня на шляхопроводі частково обмежено рух транспорту.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві ввечері 26 лютого утворилися 8-бальні затори на дорогах. Ускладнення руху спостерігалися на обох берегах столиці та на мостах через Дніпро.

Нагадаємо, рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено через капітальний ремонт.

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