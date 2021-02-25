На Индустриальном мосту в Киеве сделают капремонт: движение ограничат до конца весны
С 07:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе в Киеве частично ограничат движение транспорта, что связано с началом капитального ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.
Отмечается, что в субботу начнутся работы на части путепровода в направлении центра. На следующей неделе - в направлении Борщаговки.
Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.
"Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуарам путепровода со стороны станции метро "Шулявская", - сообщили в КГГА.
Работы выполнят в комплексе с обновлением улицы Борщаговской.
"Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его постройки в 1977 году", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 24 февраля, в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход. Авария не привела к прекращению отопления в окружающих домах.
Поврежден трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (1979-го). Полная замена этого участка теплосети запланирована на этот год.