На Индустриальном мосту в Киеве сделают капремонт: движение ограничат до конца весны

С 07:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе в Киеве частично ограничат движение транспорта, что связано с началом капитального ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram .

Отмечается, что в субботу начнутся работы на части путепровода в направлении центра. На следующей неделе - в направлении Борщаговки.

Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

"Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуарам путепровода со стороны станции метро "Шулявская", - сообщили в КГГА.

Работы выполнят в комплексе с обновлением улицы Борщаговской.

"Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его постройки в 1977 году", - говорится в сообщении.