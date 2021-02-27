В Киеве до конца весны ограничили движение на Индустриальном путепроводе

Первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода в Киеве начался 27 февраля. До 31 мая на путепроводе частично ограничено движение транспорта.

Как отмечается в сообщении, работы выполнят в комплексе с обновлением ул. Борщаговской. Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его постройки в 1977 году.

С 27 февраля работы начинают на части путепровода в направлении центра. На следующей неделе начнут также в направлении Борщаговки. Во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обеих частях путепровода, отметили в КГГА.

Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуарам путепровода со стороны станции метро "Шулявская", добавили в пресс-службе.