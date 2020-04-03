В Киеве число зараженных коронавирусом приближается к 200, три пациента умерли

В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 189. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

За последние сутки в столице подтвердили 28 новых случаев заболеваний.

"В Киеве количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 28 человек, двое не выжили. В целом 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них уже 3 летальных случая", - заявил Кличко.

Отметим, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Также сообщалось, что в Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, они подключены к искусственной вентиляции легких.

Напомним, первый летальный случай коронавируса в Киеве подтвердили 2 апреля. Тогда умер 70-летний мужчина.

Кроме этого в Киевской области выявили коронавирус у 70 человек. Еще 308 - находятся с подозрением на COVID-19. Трое пациентов выздоровели, четверо - умерли.