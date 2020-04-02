В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 161 человек зараженный коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 161, умер человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Мэр города отметил, что умер 70-летний мужчина.

"Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус - 161 человек. И, к сожалению, один случай летальный. С лабораторно подтвержденных, 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет. 70-летний человек к сожалению умер. Также заболели 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет . Госпитализированы 18 пациентов ", - заявил Кличко.

Добавим, утром в Минздраве сообщили о 160 зараженных коронавирусом в столице.

Вместе с тем, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину. По его словам, въехали в Украину на сегодняшний день около 650 тысяч человек.

Отметим, Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.