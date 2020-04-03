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В Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 10:17
В Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Всего в больницах находятся 477 пациентов с коронавирусом

В Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в Украине по состоянию на 3 апреля подтверждены 942 случая заболеваний.

"В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам. Это лица с тяжелым течением корона вирусной болезни", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что за 2 апреля в Украине подтвердили 138 новых случаев заболевания. Всего в Украине из 942 случаев коронавируса 23 стали летальными, 19 пациентов выздоровели.

Также сообщалось, что в Тернопольской области подтвердили еще один летальный исход от коронавируса COVID-19. Умерла 57-летняя женщина из Козова. Это второй летальный случай в области.

Отметим, сегодня в регионы Украины будет отправлено 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

В Тернопольской области подтвердили еще одну смерть от коронавируса Препарат для лечения коронавируса сегодня отправят в регионы
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