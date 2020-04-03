В Киевской области коронавирус подозревают у более 300 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области выявлено 70 случаев заболевания

В Киевской области коронавирус подтвержден у 70 человек, еще 308 человек находятся с подозрением на COVID-19. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.

Сообщается, что среди 70 случаев заболевания, 4 выявлены у детей (3 в Козине и 1 в Лесники). Всего госпитализированы 24 больных, 46 - находятся на самоизоляции. Трое пациентов выздоровели, четверо - умерли.

По регионам наибольшее количество заболеваний подтверждены в Обуховском районе:

27 - в Обуховском р-не;

14 - в Киево-Святошинском р-не;

6 - в г. Борисполь;

3 -в г. Белая Церковь;

3 - в г. Бровары;

3 -в г . Буча;

2 -в Васильковском р-не;

2 - г. Вышгород;

2 - г. Ирпень;

1 - в Бориспольском р-не;

1 - в пгт Ворзель ;

1 - в г. Гостомель ;

1 - в Белоцерковском р-не;

1 -в Броварском р-не;

1 -в Ставищенском р-не;

1 - в Макаровском р-не;

1 - в Мироновском р-не.

По возрасту заболевших:

0 - 10 лет -5,7 %;

11 - 20 лет - 2,8%;

21 - 30 лет - 7,1%;

31 - 40 лет - 22,8%;

41 - 50 лет -31,4 %;

51 - 60 лет -24,2%;

61-70 лет - 1,4% ;

свыше 70 лет - 4,3%.



Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах. Медицинское наблюдение установлено за 820 контактными лицами.

Отметим, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Также сообщалось, что в Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, они подключены к искусственной вентиляции легких.