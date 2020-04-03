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В Киевской области коронавирус подозревают у более 300 человек

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 11:38
В Киевской области коронавирус подозревают у более 300 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области выявлено 70 случаев заболевания

В Киевской области коронавирус подтвержден у 70 человек, еще 308 человек находятся с подозрением на COVID-19. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.

Сообщается, что среди 70 случаев заболевания, 4 выявлены у детей (3 в Козине и 1 в Лесники). Всего госпитализированы 24 больных, 46 - находятся на самоизоляции. Трое пациентов выздоровели, четверо - умерли.
По регионам наибольшее количество заболеваний подтверждены в Обуховском районе:

  • 27 - в Обуховском р-не;
  • 14 - в Киево-Святошинском р-не;
  • 6 - в г. Борисполь;
  • 3 -в г. Белая Церковь;
  • 3 - в г. Бровары;
  • 3 -в г . Буча;
  • 2 -в Васильковском р-не;
  • 2 - г. Вышгород;
  • 2 - г. Ирпень;
  • 1 - в Бориспольском р-не;
  • 1 - в пгт Ворзель ;
  • 1 - в г. Гостомель ;
  • 1 - в Белоцерковском р-не;
  • 1 -в Броварском р-не;
  • 1 -в Ставищенском р-не;
  • 1 - в Макаровском р-не;
  • 1 - в Мироновском р-не.

По возрасту заболевших:

  • 0 - 10 лет -5,7 %;
  • 11 - 20 лет - 2,8%;
  • 21 - 30 лет - 7,1%;
  • 31 - 40 лет - 22,8%;
  • 41 - 50 лет -31,4 %;
  • 51 - 60 лет -24,2%;
  • 61-70 лет - 1,4% ;
  • свыше 70 лет - 4,3%.


Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах. Медицинское наблюдение установлено за 820 контактными лицами.

Отметим, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Также сообщалось, что в Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, они подключены к искусственной вентиляции легких.

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