В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 1000: список областей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Наибольшее число зараженных в Киеве - 180 случаев
В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 1000, больше всего случаев в Киеве и Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, ситуация в наиболее зараженных регионах такая:
- г. Киев - 180 случаев;
- Черновицкая область - 171 случай;
- Тернопольская область - 114 случаев.
Ситуация в других областях следующая:
- Винницкая область - 61 случай;
- Волынская область - 10 случаев;
- Днепропетровская область - 12 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 6 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 22 случая;
- Ивано -Франковская область - 81 случай;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- Киевская область - 70 случаев;
- Львовская область - 13 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 20 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Ровенская область - 25 случаев;
- Сумская область - 30 случаев;
- Тернопольская область - 114 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 4 случая;
- Хмельницкая область - 7 случаев;
- Черновицкая область - 171 случай;
- Черкасская область - 55 случаев;
- Черниговская область - 5 случаев
Напомним, наибольшее число зараженных коронавирусом за минувшие сутки было в Черновицкой области и Киеве.
Также в Тернопольской области подтвердили еще один летальный исход от коронавируса COVID-19.
В частности в Ровенской области четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. В Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяют 24 подозрения на COVID-19.