В Киеве холодную воду отключили жителям 9 улиц.

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве в понедельник, 19 декабря, отключили холодную воду на девяти улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В частности, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Товарная,20, 22, 24, 26;

ул. Западинская, 15А;

ул. Нижний Вал, 41;

ул. Верболозная, 10;

ул. Княжий Затон, 16Б, 16В;

ул. Каневская, с 15 по 36;

ул. Даниила Щербаковского, 43, 45;

ул. Героев Днепра, 32Г;

ул. Василия Степанченко, 1,2,3,4,5,6.

Сообщается, что повреждения ликвидируют ориентировочно через сутки

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Напомним, в Киеве в связи с плановыми ремонтами на сетях централизованного водоснабжения будут отключать холодную воду до 28 декабря 2018. В "Киевводоканале" обнародовали график отключений воды и адреса по которым это будет происходить в период с 18 до 28 декабря.

Ранее "Киевводоканал" обратился к жителям столицы с просьбой оплатить декабрьские счета за холодную воду до конца года, не дожидаясь платежек от предприятия.