У Києві холодну воду відключили жителям 9 вулиць

Подачу води обіцяють відновити протягом доби
У Києві в понеділок, 19 грудня, відключили холодну воду на днв'яти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Зокрема, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно через добу.
Нагадаємо, у Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть холодну воду до 28 грудня 2018.У "Київводоканалі" оприлюднили графік відключень води та адреси за якими це буде відбуватися у період з 18 до 28 грудня.
Раніше "Київводоканал" звернувся до мешканців столиці із проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства.