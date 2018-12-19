У Києві холодну воду відключили жителям 9 вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві в понеділок, 19 грудня, відключили холодну воду на днв'яти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Зокрема, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Товарна,20, 22, 24, 26;

вул. Западинська, 15А;

вул. Нижній Вал, 41;

вул. Верболозна, 10;

вул. Княжий Затон, 16Б, 16В;

вул. Канівська, з 15 по 36;

вул. Данила Щербаківського, 43, 45;

вул. Героїв Дніпра, 32Г;

вул. Василя Степанченка, 1,2,3,4,5,6.

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно через добу.

Нагадаємо, у Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть холодну воду до 28 грудня 2018.У "Київводоканалі" оприлюднили графік відключень води та адреси за якими це буде відбуватися у період з 18 до 28 грудня.

Раніше "Київводоканал" звернувся до мешканців столиці із проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства.