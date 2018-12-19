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У Києві холодну воду відключили жителям 9 вулиць

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 16:33
У Києві холодну воду відключили жителям 9 вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві в понеділок, 19 грудня,  відключили холодну воду на днв'яти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Зокрема, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Товарна,20, 22, 24, 26;
  • вул. Западинська, 15А;
  • вул. Нижній Вал, 41;
  • вул. Верболозна, 10;
  • вул. Княжий Затон, 16Б, 16В; 
  • вул. Канівська, з 15 по 36;
  • вул. Данила Щербаківського, 43, 45;
  • вул. Героїв Дніпра, 32Г;
  • вул. Василя Степанченка, 1,2,3,4,5,6.

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно через добу.

У Києві холодну воду відключили жителям 9 вулиць

Нагадаємо, у Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть холодну воду до 28 грудня 2018.У "Київводоканалі" оприлюднили графік відключень води та адреси за якими це буде відбуватися у період з 18 до 28 грудня.

Раніше "Київводоканал" звернувся до мешканців столиці із проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства. 

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