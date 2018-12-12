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"Киевводоканал" просит оплатить счета за воду, не дожидаясь платежки

Новости » Общество    12.12.2018 - 13:10
"Киевводоканал" просит оплатить счета за воду, не дожидаясь платежки
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Декабрьские платежки за пользование водой киевляне получат только в середине января

"Киевводоканал" обратился к жителям столицы с просьбой оплатить декабрьские счета за холодную воду до конца года, не дожидаясь платежек от предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что просьба касается тех пользователей, которые оплачивают коммунальные счета онлайн и могут отследить свои начисления. В "Киевводоканале" мотивировали это тем, что "Новый год нужно начинать без долгов".

"Просим всех, кто платит электронным способом за холодное водоснабжение и холодное и горячее водоотведение, и имеет возможность отслеживать свои начисления, оплатить как их можно быстрее, не ожидая поступления платежек", - говорится в сообщении предприятия.

Также известно, что платежки за пользование водой в декабре жители столицы получат в середине января 2019 года.

Напомним, в Киеве во вторник, 11 декабря, отключили холодную воду на девяти улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Неполадки обещают устранить в течение суток - до конца среды, 12 декабря.

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Новости Украины Киевводоканалкоммунальные платежи
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